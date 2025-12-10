napoli
video suggerito
video suggerito

Raid al Comune di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica. Il sindaco: “Episodio inquietante”

Ignoti si sono introdotti nell’ufficio dell’amministrazione comunale, distruggendo porte, scrivanie e attrezzature: ingenti i danni. Il raid è stato denunciato dal sindaco Antonio Sabino sui social.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un episodio che lo stesso sindaco non ha mancato di definire "inquietante" quello che si è verificato negli uffici del Comune di Quarto, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli. Nella notte tra lunedì e martedì, ignori hanno fatto irruzione nell'Ufficio Urbanistica dell'amministrazione comunale, provocando ingenti danni: i malviventi, infatti, hanno distrutto porte, scrivanie e attrezzature.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

A raccontare quanto accaduto negli uffici dell'amministrazione comunale è stato lo stesso sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che sui suoi canali social ha pubblicato anche le foto che testimoniano la distruzione del raid. "Ignoti sono penetranti all’interno dei locali comunali dell’Ufficio Urbanistica danneggiando porte, scrivanie e stampanti. Un gesto preoccupante e vile che abbiamo provveduto subito a denunciare ai Carabinieri della Tenenza di Quarto" ha raccontato il primo cittadino.

Immagine

"Con il responsabile dell’Ufficio e le Forze dell’Ordine – ha reso noto, ancora, il sindaco Sabino – stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni. Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti".

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania
De Luca, l'ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore
Il totogiunta: tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente
S fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views