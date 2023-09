Raid al centro Asterix di Napoli est: rubano pc e tv per i ragazzi, poi devastano e sporcano gli uffici Raid notturno di vandali nel centro comunale di via Atripaldi, a San Giovanni a Teduccio. L’assessore Marciani: “Gesto spregevole, partita la denuncia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Furto al centro giovanile Asterix di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Spaccano i vetri delle finestre, entrano negli uffici e rubano pc, tv e macchinetta del caffè, poi devastano e sporcano i locali. Il raid vandalico è avvenuto nel cuore della notte. Questa mattina l'amara scoperta da parte del personale del centro comunale di via Domenico Atripaldi, che si occupa di attività socio-educative, culturali, informative e spettacolari. Vi si svolgono attività nel campo del movimento (teatro, danza, arti orientali), della musica, degli audiovisivi e attività ludiche e di animazione. "Sono stati portati via computer ed attrezzature in uso ai giovani che frequentano il Centro – spiega il Comune – ed è stata vandalizzata la sede".

L'associazione Callysto aps: "Bruttissima sorpresa"

L'associazione onlus Callysto ha denunciato quanto accaduto con un post su Facebook, nel quale ha pubblicato anche le foto del raid di vandali:

Una bruttissima sorpresa ci attendeva questa mattina all’apertura del nostro amatissimo Centro Asterix.Centro Giovanile del Comune di Napoli.Un luogo che da anni accoglie noi e migliaia di giovani, non solo napoletani, come una casa. E come una casa noi lo curiamo e lo viviamo.Le immagini parlano da sole!Hanno vandalizzato l’intera struttura, danneggiando suppellettili e sporcato ovunque. Hanno rubato alcuni computer, un televisore e una macchina per il caffèSono partite subito le indagini e confidiamo negli organi di investigazione, che sono intervenuti immediatamente, per l’individuazione dei responsabili.Intanto ci riprendiamo dal colpo, alziamo la testa e torniamo al lavoro.

L'assessore Marciani: "Gesto spregevole"

L’assessora alle Politiche giovanili, Chiara Marciani, ha dichiarato: