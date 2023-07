Ragazzo scomparso a Salerno ritrovato a Napoli dopo 7 giorni: salvato dall’Esercito Il ragazzo è stato ritrovato nei pressi di Porta Nolana in stato confusionale. Assistito da 118 e Polizia, è tornato dalla sua famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 23 anni scomparso a Salerno, viene ritrovato 7 giorni dopo in stato confusionale in piazza Garibaldi a Napoli. Il giovane è stato soccorso e salvato dai militari dell'Esercito Italiano, impegnati nell'operazione Strade Sicure. Il giovane è stato immediatamente assistito e poi affidato alle cure medico sanitarie dell'ambulanza del 118 e alle forze di polizia per ritornare a casa sano e salvo.

Il giovane ha chiesto di telefonare ai genitori

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava nella zona di Porta Nolana, nei pressi della stazione della Circumvesuviana e della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, quando i militari lo hanno notato in una situazione di disagio e di confusione. Il giovane, una volta fermato, ha chiesto aiuto ai militari ed avrebbe chiesto di poter fare una telefonata ai genitori. Il ragazzo è stato quindi soccorso dall'ambulanza, chiamata dall'Esercito, dopodiché affidato alla Polizia di Stato che l'ha portato in commissariato dove ha atteso l'arrivo dei genitori con i quali poi è andato via.

Il ragazzo salvato dall'Esercito

Per fortuna la storia si è chiusa con un bel lieto fine. Il giovane è tornato a casa dai suoi familiari. Il ministero della Difesa, guidato dal ministro Guido Crosetto, oggi, venerdì 21 luglio, ha raccontato l'episodio con un tweet sul suo profilo ufficiale, scrivendo: