Ragazzo precipita dal dirupo e si frattura la caviglia: incidente in Costiera Amalfitana

Ragazzo precipita dal dirupo in Costiera Amalfitana e si frattura una caviglia. Grazie anche all'intervento della ragazza che era con lui, sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino e l'elisoccorso del 118 di Napoli che sono riusciti a salvare la coppia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, a Montepertuso, frazione di Positano. I due giovani, un uomo e una donna, stavano percorrendo in fase di discesa il sentiero CAI 239, che dalla Caserma Forestale conduce alla frazione di Montepertuso, quando il ragazzo è scivolato rovinosamente. La caduta gli ha provocato un trauma alla caviglia con sospetta frattura, rendendogli impossibile proseguire autonomamente. Fondamentale si è rivelato l’intervento della ragazza che era con lui, la quale ha immediatamente lanciato l’allarme permettendo l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso 118 dell'Asl di Napoli e una squadra territoriale del CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, per recuperare la coppia di escursionisti. La squadra di recupero è riuscita ad individuare i due ragazzi che erano sul sentiero scosceso. Una volta raggiunti a terra, i soccorritori hanno prestato le prime cure mediche al ragazzo infortunato. Il ragazzo è stato stabilizzato, immobilizzato e posizionato su una barella speciale. Successivamente, grazie all’utilizzo di un verricello e con il supporto degli alpinisti, è stato recuperato a bordo dell’elicottero. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale di Salerno per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. La ragazza che era con lui, fortunatamente illesa ma visibilmente scossa, è stata invece accompagnata a valle in sicurezza dalla squadra del Soccorso Alpino.