Ragazzo in bici travolto e ucciso da un'auto a Castel Volturno, gli investitori fuggono via Incidente stradale nel Casertano. Il giovane era a bordo della sua bici, quando è stato investito da un'auto. Gli occupanti l'hanno abbandonata e sono fuggiti a piedi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ragazzo in bici travolto e ucciso da un'auto in corsa mentre era in strada a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 17 gennaio 2024, in località Bagnara, nel comune del Casertano. L'impatto è stato molto forte. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato sbalzato dal sellino della bicicletta, volando in aria per diversi metri e scontrandosi poi contro il muro di una abitazione vicina. Purtroppo, è deceduto per le ferite riportate. Gli investitori che erano a bordo dell'auto, una Fiat Bravo di colore bianco, hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti via a piedi, senza prestare il dovuto soccorso. Sulle loro tracce c'è la Polizia Stradale, che sta conducendo le indagini su quanto avvenuto, assieme alla Polizia di Castel Volturno.

Le indagini della Polizia di Stato

Sul posto è subito arrivata anche l'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha cercato di soccorrere il giovane investito, ma per lui non c'era nulla da fare. È morto a seguito dell'impatto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Stradale e del commissariato di Castel Volturno. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima, di origine africana, stava percorrendo la strada del Casertano a bordo della sua bici, quando, ad un certo punto, sarebbe stato centrata in pieno dall'auto, a bordo della quale c'erano due uomini, anche loro stranieri. Questi ultimi hanno proseguito la marcia per un po', poi hanno abbandonato l'auto incidentata e sono fuggiti via a piedi. Prima di investire la vittima, l'auto ha urtato anche un'altra vettura. I poliziotti della Stradale, con il supporto degli agenti del commissariato di Castel Volturno, stanno cercando gli investitori.