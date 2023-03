Ragazzo di 24 anni scomparso a Napoli: Nerijus Serù si è allontanato da casa sua all’Arenella Il ragazzo vive con la famiglia in via Jannelli, all’Arenella, quartiere collinare di Napoli: di Nerius si sono perse le tracce intorno alle ore 20 di ieri, martedì 28 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Ore di apprensione all'Arenella, quartiere collinare di Napoli, per la scomparsa di Nerijus Serù, un ragazzo di 24 anni di cui non si hanno più notizie dalla serata di ieri, martedì 28 marzo. Da quanto si apprende, intorno alle ore 20/20.30 di ieri, il ragazzo si è allontanato dall'appartamento in cui vive con la famiglia, in via Gabriele Jannelli: la famiglia, in attesa di sporgere denuncia alle forze dell'ordine, ha diffuso numerosi appelli sui social network per ritrovare Nerijus.

L'appello di famiglia e amici sui social network

"Ieri sera è uscito di casa (via Jannelli – Vomero) intorno alle 20/20.30 questo ragazzo con un giubbino rosso e non è più tornato a casa.

Vi prego in caso lo vedete di contattare subito il fratello al numero 3913557644. Il ragazzo si chiama Nerijus ed ha problemi ma è una persona come le altre, non è aggressivo. ZONA VOMERO/ARENELLA ma potrebbe essere ovunque" si legge in uno dei tanti appelli diramati su Facebook e condivisi da amici, conoscenti e famigliari a partire dalla mattinata di oggi.