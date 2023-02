Ragazzo di 22 anni pugnalato alla gamba per rapinarlo del telefonino: paura in via Marina a Napoli Un uomo di 22 anni accoltellato alla gamba durante un tentativo di rapina. Il ragazzo refertato al Pellegrini: 7 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazzo di 22 anni accoltellato alla gamba ieri notte in via Marina a Napoli per rapinarlo del cellulare. Il giovane per fortuna è riuscito a fuggire e a salvare il telefonino. È stato soccorso poi presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca. L'aggressione è avvenuta attorno all'una di questa notte sull'asse costiero, all'altezza di piazza del Carmine. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Napoli San Giuseppe, che sono intervenuti al Pellegrini dopo aver ricevuto la segnalazione del ragazzo ferito.

L'aggressione di notte in piazza del Carmine

Secondo le prime ricostruzioni, basate anche sul quanto ha raccontato la vittima, sembra che attorno a mezzanotte un 22enne di origini marocchine, mentre era in via Marina, all'altezza piazza del Carmine, sia stato avvicinato da uno sconosciuto di origine nord-africana. Quest'ultimo avrebbe quindi tentato di rapinare la vittima del telefonino. Durante il tentativo di rapina, lo ha ferito alla gamba destra con un'arma da taglio. Il 22enne è stato quindi trasportato al Pellegrini, dove il personale sanitario gli ha praticato le prime cure mediche del caso. La vittima è stata, quindi, dimessa con una diagnosi di 7 giorni di guarigione.

Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri, che sono impegnati nel ricostruire l'intera vicenda. Non è escluso che possano essere eventualmente acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di individuare e identificare il rapinatore e ricostruire anche il tragitto che ha fatto prima e dopo il tentativo di rapina. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori notizie in merito a quanto accaduto.