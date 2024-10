video suggerito

Ragazzo di 17 anni morto in incidente nell'Avellinese: scontro auto-scooter a Campizze di Rotondi Morto un ragazzo di 17 anni in un incidente stradale a Campizze di Rotondi, in provincia di Avellino. Il cordoglio delle istituzioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra auto e scooter sulla via Appia, a Campizze di Rotondi, in provincia di Avellino. Nell'impatto è morto, purtroppo, un ragazzo di 17 anni, originario di Forchia, in provincia di Benevento. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre 2024, attorno alle 16,30. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina che hanno effettuato i rilievi ed acquisito gli elementi per ricostruire la dinamica.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter a bordo del quale viaggiava il ragazzo, figlio di un noto commerciante, si sarebbe scontrato con un'auto nei pressi di una rotonda nella Valle Caudina. L'impatto è stato molto violento ed il ragazzo, che indossava il casco, è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente al suolo. Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 di Cervinara all'Ospedale San Pio di Benevento, dove purtroppo è deceduto a seguito delle ferite riportate, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo.

Il dolore della comunità della Valle Caudina

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questo momento da familiari, amici e dal mondo delle istituzioni alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Il Comune di Forchia ha affermato: "Siamo impietriti e sgomenti nell’apprendere della tragica scomparsa, figlio della nostra Forchia. Il Sindaco Gerardo Perna Petrone, anche a nome dell’Amministrazione comunale e della Comunità tutta, partecipa con profondo cordoglio a questo enorme lutto e si stringe attorno alla famiglia, lacerata da questo straziante dolore".

Il Comune di Montesarchio scrive in una nota: "Il sindaco Carmelo Sandomenico e l'amministrazione comunale si stringono alla famiglia per la tragedia che in queste ore li ha colpiti, con la scomparsa. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di profonda tristezza e rivolgiamo loro un messaggio di cordoglio e di piena vicinanza". Il Comune di Airola è intervenuto affermando: "Il Sindaco con l'Amministrazione comunale, il Segretario generale con i dipendenti esprimono vicinanza alla famiglia ed alla Comunità di Forchia per la tragica scomparsa. Ancora una volta ci tocca piangere una giovane vita che aveva ancora tutto il suo cammino da compiere". Anche il Comune di Arpaia è intervenuto: "Sgomenti al cospetto di un dolore troppo devastante. Il Sindaco Pasquale Fucci con l'Amministrazione comunale abbracciano la Comunità di Forchia e la famiglia per la tragica scomparsa".