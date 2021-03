Un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato impiccato in un bagno di una comunità di recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane c'era anche un biglietto nel quale il ragazzo avrebbe preannunciato l'estremo gesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno svolgendo le indagini; sul corpo è stata disposta l'autopsia da parte della Procura di Napoli Nord.

Il minorenne era originario di Boscoreale, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato trovato morto nella giornata di oggi. Il giovane è stato ritrovato impiccato con una corda all'interno di uno dei bagni della struttura. Il 16enne si trovava nella Comunità di recupero dove era stato collocato in seguito ad una rapina.

Solo il 21 ottobre scorso un giovane detenuto napoletano di 22 anni si suicidò nel carcere di Benevento, sul cui corpo, come da prassi, fu disposta l'autopsia. A dare il triste annuncio furono il garante dei detenuti per la Campania e il garante dei detenuti per Napoli, Samuele Ciambriello e Pietro Ioia, che fecero sapere come il 22enne fosse il nono detenuto, all'epoca, a suicidarsi in Campania dall'inizio dell'anno, il 47esimo in Italia. Pochi mesi prima, il 27 luglio scorso, invece, a perdere la vita in carcere era stato un altro ragazzo: un giovane rapper Giovanni Cirillo, in arte Johnny, si era suicidato nel carcere di Fuorni (Salerno), dove era detenuto per una rapina. Di origini somale ma adottato da una famiglia di Scafati, il 23enne era stato arrestato a gennaio; era tornato in carcere in seguito a diverse evasioni dai domiciliari.