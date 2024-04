video suggerito

Carne fresca, salsicce e insaccati sequestrati in una macelleria del Casertano Carne fresca e insaccati di vario tipo sequestrati dai Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise in una macelleria del Casertano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Carabinieri di Caserta

Salsicce e carne bovina fresca, ma anche insaccati di vario genere, tutti sequestrati dai Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, nel Casertano, all'interno di un esercizio commerciale di macelleria. Sono anche scattate multe per quasi 6mila euro per la sola carne "irregolare", mentre da successivi controlli sono emerse altre irregolarità anche per gli shopper, facendo scattare una seconda multa di altri 5mila euro, per un totale di oltre diecimila euro.

La vicenda è accaduta nella giornata di ieri: i Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno ispezionato un negozio di macelleria che si trova in un comune del Basso Casertano, scoprendo che all'interno fosse in vendita carne, tra cui salsicce fresche e prodotti insaccati in loco, non tracciati. Un totale di 37 chili di prodotti di carne, tutti sequestrati e per i quali è scattata la prima multa di 1.500 euro. Successivamente, nel taglio banco assistito, i militari hanno trovato carni bovine fresche prive di qualunque etichettatura, che hanno portato ad una nuova sanzione di 4mila euro. Etichettatura e tracciabilità sono infatti requisiti obbligatori per qualunque alimento messo in commercio, senza i quali scattano multe e sequestri da parte delle forze dell'ordine. Infine, sono stati rinvenuti all'interno della macelleria anche degli shopper, le buste della spesa, risultate non a norma con i requisiti previsti dalla legge, privi di certificazione che ne attestasse il contenuto minimo obbligatorio di materia prima rinnovabile. Sequestrate a loro volta, anche per queste è scattata una multa, stavolta pari a 6mila euro.