Angelo Grasso, 31 anni, è scomparso: apprensione in provincia di Benevento Del giovane, residente a Montesarchio, si sono perse le tracce nella serata di domenica 14 aprile. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sono ore di apprensione a Montesarchio, piccola cittadina nella provincia di Benevento, per le sorti di un 31enne del posto: Angelo Grasso è infatti scomparso dalla serata di domenica 14 aprile. A lanciare l'allarme, questa mattina, è stato il titolare dell'attività in cui il 31enne lavora che, non vedendolo arrivare, si è preoccupato. Della scomparsa di Angelo Grasso sono così stati informati anche i famigliari, che hanno subito presentato denuncia alle forze dell'ordine; sui social, inoltre, sono comparsi diversi appelli che forniscono informazioni utili a riconoscere il 31enne.

Stando a quanto si apprende, la Fiat Panda blu guidata da Angelo Grasso è stata avvistata, intorno alle 19 di domenica 14 aprile, lungo la Statale Appia che conduce a Caserta. Alto 1,58, capelli neri e barba, il 31enne indossava una felpa grigia al momento della scomparsa.