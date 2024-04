video suggerito

Folgorato mentre lavora in un cantiere, muore un operaio di 33 anni nel Casertano Un 33enne di Maddaloni è morto in un cantiere edile a Cancello Arnone, nel Casertano: è rimasto folgorato mentre manovrava un’autopompa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Muore folgorato nel cantiere dove stava lavorando: un 33enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, è l'ennesima vittima di un incidente sul lavoro in Campania. Il giovane stava lavorando in un cantiere edile in via Fiume Morto, nel comune di Cancello Arnone, quando per cause ancora da chiarire è rimasto folgorato mentre guidava un'autopompa per la gettata del cemento: stava facendo manovra per posizionarne il braccio, quando è rimasto letteralmente folgorato sul colpo. Nonostante l'immediato arrivato di personale del 118 con un'autoambulanza e dei vigili del fuoco, per lui non c'è stato nulla da fare.