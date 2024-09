Ragazzo di 15 anni muore dopo tuffo in piscina: dramma nell’agriturismo del Napoletano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Morto un ragazzo di 15 anni mentre nuotava in piscina in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta questa mattina, sabato 7 settembre 2024, nella struttura ricettiva che si trova in via Flauti, nel comune del vesuviano. Immediati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 arrivata sul posto. Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, sono subito arrivati anche i carabinieri della locale stazione che stanno indagando su quanto avvenuto.

Tragedia in agriturismo a San Sebastiano al Vesuvio: indagano i carabinieri

Le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento. I militari dell'Arma hanno avviato i rilievi del caso e stanno ascoltando le testimonianze dei presenti. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo sia morto nella piscina, forse a causa di un malore improvviso mentre nuotava. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi.

Si tratta della terza giovane vittima morta mentre nuotava in piscina in Campania in un mese. Il 15 agosto scorso a perdere la vita era stato un bambino di 7 anni. Il piccolo, originario di Castellammare di Stabia, era annegato in piscina a Vico Equense. Nel comune della penisola sorrentina, il sindaco Luigi Vicinanza aveva annullato i festeggiamenti di Ferragosto in segno di lutto. Grande cordoglio anche dal sindaco di Vico Equense.

Un altro incidente simile era avvenuto il 29 agosto scorso nella piscina di un agriturismo a Padula, in provincia di Salerno. A perdere la vita un bambino di 13 anni, originario di Montesano sulla Marcellana. Il bimbo stava nuotando con la maschera subacquea all'interno dell'impianto natatorio, dove si era recato assieme al fratello maggiore 16enne e ad un gruppo di amici, quando si è sentito male improvvisamente. Vani i disperati tentativi di rianimarlo.