Ragazzino scomparso ad Afragola, è stato portato via dal padre biologico: ricerche in tutta Italia Si chiarisce l’episodio che ieri ha sconvolto Afragola (Napoli), dove è scomparso un 14enne: non è stato un rapimento ma il ragazzo, affidato a una famiglia adottiva, si è allontanato volontariamente col padre biologico, un uomo di origini serbe a cui sono stati tolti i 7 figli. I due sono attualmente irreperibili, sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Afragola, il luogo dove l’uomo ha prelevato il figlio 14enne

Un allontanamento volontario insieme a quello che è il padre biologico. Col passare delle ore si chiarisce la vicenda che ieri sera ha sconvolto Afragola, paesone della provincia di Napoli, dove voci incontrollabili parlavano del rapimento di un ragazzino. In realtà, è emerso dalle indagini, il giovanissimo, 14 anni, affidato come i fratelli a famiglie adottive, è stato prelevato dal padre naturale; le ricerche sono attualmente in corso, affidate ai carabinieri.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Amendola, davanti a una gelateria. Lì si trovavano sette ragazzi, tutti figli di un uomo di origine serba e tolti ai genitori biologici. Sei di loro sono minorenni e sono affidati a diverse coppie adottive mentre l'unica maggiorenne del gruppo vive in comunità. Il padre è arrivato a bordo di un'automobile. I ragazzini lo hanno riconosciuto e sono saliti sulla vettura, per poi scendere poco dopo. Tutti, tranne il 14enne, che è invece rimasto in macchina e si è allontanato con l'uomo, volontariamente.

Subito dopo l'allarme, lanciato dalle famiglie adottive, i carabinieri hanno avviato i pattugliamenti e i controlli per rintracciare l'uomo; resta da capire come sia venuta a conoscenza del luogo dell'incontro. In serata la famiglia adottiva del 14enne ha sporto denuncia ai carabinieri per sottrazione di minore. Al momento il 14enne e il padre sono ancora irreperibili. Le ricerche, partite dai carabinieri della stazione di Afragola, sono state diramate in tutta Italia; pattugliamenti e controlli sono in corso sia nelle zone frequentate dall'uomo, sia lungo le strade e le stazioni ferroviarie.