Afragola, padre biologico porta via il figlio alla famiglia affidataria: scattate le ricerche Un ragazzino di 14 anni è stato rapito ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il giovane si trovasse insieme alla famiglia affidataria quando una automobile – sulla quale ci sarebbe stato il padre biologico – si sarebbe fermato e lo avrebbe portato via. Le ricerche sono state attivate in tutta la provincia di Napoli.

A cura di Ilaria Quattrone

Il luogo dove è stato rapito il ragazzino

Un ragazzino di 14 anni è stato rapito ad Afragola, comune in provincia di Napoli: stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sembrerebbe che il 14enne fosse al centro di una contesa tra il padre biologico e quello adottivo. Il minorenne si trovava in via Amendola, vicino a una gelateria, intorno alle 19 di questa sera quando è stato avvicinato dal primo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo tutti gli elementi per cercare di chiarire la dinamica.

Il 14enne si trovava in gelateria con i genitori affidatari

Sulla base delle prime informazioni, sembrerebbe che il 14enne sia stato ospite di una casa famiglia insieme ad altri due fratellini. Tutti e tre sarebbero stati tolti ai genitori biologici. I ragazzini sarebbero poi stati adottati da una famiglia. Questa sera si trovava in gelateria con i genitori affidatari, forse per festeggiare il compleanno, quando sarebbe salito a bordo dell'auto del padre biologico – che lo stesso conosce – e si sarebbe allontanato.

Attivate le ricerche in tutta la provincia

Sulla base di una prima ricostruzione, probabilmente si tratterebbe di un modo dell'uomo – originario della Serbia – di riprendersi il figlio. L'uomo che si trovava in una macchina Fiat si sarebbe fermato a forte velocità e avrebbe tirato a sé tutti i bimbi riuscendo poi a trattenerne solo uno. Il padre adottivo è andato immediatamente a sporgere denuncia alla caserma dei Carabinieri. Intanto le ricerche sono state attivate in tutta la provincia Nord di Napoli e i militari stanno cercando di fare chiarezza su quanto è accaduto.