Ragazzino di 16 anni pugnalato al petto da coetaneo, è grave. Lite per una ragazza Ragazzo 16enne aggredito a coltellate a Cava de’Tirreni. Arrestato il presunto aggressore: ha 15 anni. Indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazzino sedicenne pugnalato al petto da un coetaneo di 15 anni. La violenta aggressione sembrerebbe legata ad una lite per una offesa ad una ragazza amica della vittima, forse fatta oggetto di avances non gradite. L'episodio è accaduto la sera di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre 2024, attorno alle ore 21, in traversa Balzico a Cava de'Tirreni, in provincia di Salerno, poco distante da Corso Umberto I. La vittima è stata accoltellata dal coetaneo al torace. La lama gli ha perforato il petto, fermandosi a pochi centimetri dal cuore. Il giovane è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118, che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo.

La vittima 16enne operata: è in prognosi riservata

Qui, il personale sanitario lo ha preso in carico ed ha eseguito gli accertamenti clinici del caso. Constatata la gravità della ferita, è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'Ospedale San Leonardo, dove il ragazzo è stato immediatamente operato nel reparto di Chirurgia d'Urgenza, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Arrestato il presunto aggressore: ha 15 anni

La vittima è un giovane di 16 anni, residente a Nocera Superiore, ma che si trovava a Cava de'Tirreni dai familiari. In serata, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato metelliano, congiuntamente ai colleghi della Squadra Mobile della Questura di Salerno, hanno identificato il presunto aggressore. Si tratterebbe di un ragazzo di 15 anni, di origine indiana. Il giovane è stato rintracciato a casa della nonna. Qui, gli agenti hanno trovato anche il coltello che sarebbe stato utilizzato per l'aggressione, nascosto all'interno di una cassaforte. Il 15enne è stato arrestato per tentato omicidio. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ma, come detto, si indaga per un possibile litigio legato ad una ragazzina.