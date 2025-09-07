Ragazzino di 12 anni cade durante un’escursione e si perde tra i boschi: salvato dai carabinieri

È accaduto a Cese, nella provincia di Caserta: il 12enne si era addentrato nei boschi con la bici, quando una brutta caduta gli ha fatto perdere il senso dell’orientamento.

Una storia che avrebbe potuto avere risvolti negativi, ma che si è conclusa con un lieto fine, quella che arriva da Liberi, frazione di Cese, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno salvato un ragazzino di 12 anni che si era perso nei boschi. Nella tarda mattinata di ieri, sabato 6 settembre, al 112 è arrivata la telefonata del ragazzino in lacrime: con la voce rotta dal pianto, il 12enne ha raccontato ai militari dell'Arma di essere andato tra i boschi con la sua bicicletta; lungo una strada sterrata, però, il ragazzino è caduto tra i rovi, finendo per non ritrovare più né la sua bici né tantomeno la via del ritorno.

Mentre un operatore ha continuato a parlare con lui per rassicurarlo, è stata contestualmente attivata la geolocalizzazione del cellulare del 12enne, grazie alla quale si è riusciti a individuare la sua posizione. Pertanto, i carabinieri della stazione di Formicola, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono messi sulle tracce del ragazzino; nel frattempo, il militare al telefono ha guidato passo passo il ragazzino, facendolo uscire dalla zona boschiva e riportandolo sul sentiero, sul quale, pochi minuti dopo, ha incontrato i carabinieri intervenuti per cercarlo. Sul posto è intervenuto il padre del 12enne, che ha così potuto riabbracciare suo figlio dopo tanto spavento.

