napoli
video suggerito
video suggerito

Ragazzino di 12 anni cade durante un’escursione e si perde tra i boschi: salvato dai carabinieri

È accaduto a Cese, nella provincia di Caserta: il 12enne si era addentrato nei boschi con la bici, quando una brutta caduta gli ha fatto perdere il senso dell’orientamento.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una storia che avrebbe potuto avere risvolti negativi, ma che si è conclusa con un lieto fine, quella che arriva da Liberi, frazione di Cese, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno salvato un ragazzino di 12 anni che si era perso nei boschi. Nella tarda mattinata di ieri, sabato 6 settembre, al 112 è arrivata la telefonata del ragazzino in lacrime: con la voce rotta dal pianto, il 12enne ha raccontato ai militari dell'Arma di essere andato tra i boschi con la sua bicicletta; lungo una strada sterrata, però, il ragazzino è caduto tra i rovi, finendo per non ritrovare più né la sua bici né tantomeno la via del ritorno.

Mentre un operatore ha continuato a parlare con lui per rassicurarlo, è stata contestualmente attivata la geolocalizzazione del cellulare del 12enne, grazie alla quale si è riusciti a individuare la sua posizione. Pertanto, i carabinieri della stazione di Formicola, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono messi sulle tracce del ragazzino; nel frattempo, il militare al telefono ha guidato passo passo il ragazzino, facendolo uscire dalla zona boschiva e riportandolo sul sentiero, sul quale, pochi minuti dopo, ha incontrato i carabinieri intervenuti per cercarlo. Sul posto è intervenuto il padre del 12enne, che ha così potuto riabbracciare suo figlio dopo tanto spavento.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
elezioni
regionali
Il Pd ufficializza la candidatura di Roberto Fico. E così si smarca dagli attacchi di De Luca
Domani Conte a Napoli per l'investitura al popolo del Movimento Cinque Stelle
La guerra di Piero: De Luca jr cerca di convincere gli scettici del Pd che è diverso dal padre
De Luca nel suo nuovo libro 'alliscia' il M5S di Conte. Poi però delegittima Fico: "Non ha esperienza di governo"
"Perché ho detto no all'accordo sul congresso Pd in Campania che ha portato alla candidatura di Fico"
"Con questo accordo per le Regionali il Pd ha regalato a De Luca il terzo mandato che sognava"
Il secondo tragico De Luca: come si è arrivati alla candidatura di Roberto Fico in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views