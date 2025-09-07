Ragazzino di 12 anni cade durante un’escursione e si perde tra i boschi: salvato dai carabinieri
Una storia che avrebbe potuto avere risvolti negativi, ma che si è conclusa con un lieto fine, quella che arriva da Liberi, frazione di Cese, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno salvato un ragazzino di 12 anni che si era perso nei boschi. Nella tarda mattinata di ieri, sabato 6 settembre, al 112 è arrivata la telefonata del ragazzino in lacrime: con la voce rotta dal pianto, il 12enne ha raccontato ai militari dell'Arma di essere andato tra i boschi con la sua bicicletta; lungo una strada sterrata, però, il ragazzino è caduto tra i rovi, finendo per non ritrovare più né la sua bici né tantomeno la via del ritorno.
Mentre un operatore ha continuato a parlare con lui per rassicurarlo, è stata contestualmente attivata la geolocalizzazione del cellulare del 12enne, grazie alla quale si è riusciti a individuare la sua posizione. Pertanto, i carabinieri della stazione di Formicola, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono messi sulle tracce del ragazzino; nel frattempo, il militare al telefono ha guidato passo passo il ragazzino, facendolo uscire dalla zona boschiva e riportandolo sul sentiero, sul quale, pochi minuti dopo, ha incontrato i carabinieri intervenuti per cercarlo. Sul posto è intervenuto il padre del 12enne, che ha così potuto riabbracciare suo figlio dopo tanto spavento.
