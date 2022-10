Ragazzino accoltella 13enne al collo dopo una lite: segnalato alla procura dei Minori I ragazzini, entrambi di tredici anni, sono stati affidati ai genitori. Il giovane ha ferito il coetaneo al culmine di una lite, scoppiata per futili motivi.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzino di tredici anni è stato segnalato alla procura per i Minorenni perché accusato di aver ferito un coetaneo al collo con un coltello. È successo questa notte a Procida, in via Roma.

I carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti per la segnalazione di un 13enne ferito al collo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe discusso con un coetaneo. La lite sarebbe poi degenerata, con il minore che ha preso un coltello e lo ha puntato al collo della vittima con cui stava discutendo.

Le ferite riportate dal 13enne non sono fortunatamente gravi. Medicato dagli operatori sanitari del 118, le lesioni sono state giudicate guaribili in due giorni. I carabinieri hanno identificato il coetaneo che lo avrebbe aggredito e lo hanno segnalato alla procura per i Minorenni. Dopodiché entrambi sono stati affidati ai genitori.

Perché i due ragazzi abbiano discusso non è chiaro. Si tratterebbe però di una lite scaturita per futili motivi, degenerata senza una ragione apparente. Fortunatamente il ragazzo che è stato ferito non è grave, e se la caverà con due giorni di prognosi. Resta però la preoccupazione di quello che sarebbe potuto accadere se all'aggressore fosse sfuggito il coltello o se avesse premuto più forte.

Il ragazzo è stato segnalato alla Procura per i Minori, che molto probabilmente indagherà per capire se il giovane già altre volte si sia reso protagonista di eventi simili, o se quello di stanotte è invece un episodio isolato. Da capire inoltre perché girasse con un coltello, dato che le armi bianche non possono essere portate in giro, soprattutto dai minori.