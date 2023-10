Ragazzi soli e chiusi in casa, è allarme hikikomori a Caserta: all’Asl piano contro l’isolamento sociale Firmato il primo protocollo d’intesa tra Asl di Caserta e Associazione Hikikomori Italia Genitori per aiutare i ragazzi vittime di disagio sociale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazzini soli e chiusi in casa. È allarme "hikikomori" nel Casertano, come viene chiamato in Giappone il fenomeno sempre più diffuso tra i giovani dell’isolamento sociale volontario. Contro questa condizione, l'Asl di Caserta, con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) sta studiando un piano di prevenzione e sostegno per i giovani affetti da questa forma di disagio giovanile, con la collaborazione delle Associazioni e delle Scuole del territorio. L’obiettivo è intervenire precocemente, sin dalla comparsa dei primi segni di malessere causati dall’isolamento volontario di alcuni giovani.

La collaborazione tra Asl e Associazione Hikikomori Italia Genitori

Un esempio di tale impegno è il lavoro che il DSM ha portato avanti finora con l’Associazione Hikikomori Italia Genitori, che continua a produrre risultati concreti nell’opera di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, sempre più diffuso tra i giovani, dell’isolamento sociale volontario, in Giappone definito hikikomori.

Proprio per sancire la collaborazione con l’Associazione Hikikomori Italia Genitori, in particolare con la sua sezione regionale di cui è rappresentante Caterina D’Angelo, il DSM ha anche stipulato con l’Associazione un Protocollo d’Intesa, il primo che una ASL sottoscrive con l’Associazione al livello nazionale, con l’obiettivo di creare una rete integrata di interventi.

Per il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dottor Gaetano De Mattia,

“i nostri Servizi intendono adottare un approccio nuovo al fenomeno dell’isolamento sociale volontario, che tenga conto soprattutto delle difficoltà a cui vanno incontro le famiglie. Lavorare in rete con le Associazioni del territorio è per noi molto importante, soprattutto per attuare campagne di prevenzione e interventi precoci sui primi sintomi del disagio giovanile: ritiro sociale, calo del rendimento e abbandono scolastico, alterazione del ritmo sonno-veglia e dell’alimentazione sono per noi campanelli d’allarme che non vanno sottovalutati”.

Mentre Elena Carolei, Presidente nazionale dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori, sottolinea: