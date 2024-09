Ragazze di 13 e 19 anni scomparse ad Avellino: ore d’ansia, ritrovate in stazione a Napoli

video suggerito

Sono state ore di apprensione e ansia, ad Avellino, per le sorti di due ragazze di 13 e 19 anni che, nella mattinata di ieri, mercoledì 4 settembre, sono improvvisamente scomparse; per fortuna, la vicenda si è conclusa con un lieto fine, visto che, soltanto dopo ore, le due giovanissime amiche sono state ritrovate, in tarda serata, a Napoli.

Ieri mattina, accortisi della scomparsa delle due ragazze e, non ricevendo loro notizie, i rispettivi genitori si sono preoccupati e hanno lanciato l'allarme alla forze dell'ordine. Le ricerche si sono concentrate dapprima nelle zone limitrofe a quelle in cui vivevano le due giovani, ma sono state senza esito.

Soltanto molte ore dopo, come detto nella tarda serata, è arrivato il lieto fine: gli agenti della Questura di Avellino, con la collaborazione di quelli della Polizia Ferroviaria, hanno rintracciato la 13enne e la 19enne in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. Le giovani sono state riaffidate alle rispettive famiglie, che hanno espresso gratitudine ai poliziotti per il lavoro svolto.