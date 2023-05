Ragazza di 17 anni ha un arresto cardiaco, salvata dal 118 con la manovra di rianimazione Tragedia sfiorata a Marigliano, in provincia di Napoli. L’intervento del personale sanitario ha salvato la ragazza colta da malore. Trasportata in codice rosso all’Ospedale di Nola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazza di 17 anni ha un malore improvviso e va in arresto cardiaco, ma viene salvata grazie all'intervento tempestivo del personale dell'ambulanza del 118 con il massaggio cardiaco. Tragedia sfiorata a Marigliano, in provincia di Napoli, dove, come riporta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, il 118 è riuscito a salvare la vita di una 17enne. L'episodio risale a questa mattina, sabato 20 maggio 2023. Erano circa le ore 6,42, come racconta l'associazione, quando l'ambulanza è giunta in via Fontanarosa per prestare soccorso ad una giovane in arresto cardiaco. Per fortuna, grazie all'intervento tempestivo e alla professionalità del personale medico-sanitario, la ragazza è stata rianimata e portata subito in ospedale a Nola per i controlli di rito.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Ragazza salvata dall'ambulanza"

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, associazione impegnata nel denunciare gli episodi di aggressione al personale sanitario, ma anche per elogiare gli interventi di buona sanità. L'associazione ha scritto un post su Facebook: