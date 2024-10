video suggerito

Ragazza denuncia violenza sessuale, il padre alla notizia ha un infarto Una giovane di Caserta denuncia uno stupro: durante gli esami in ospedale, il padre colto da un malore. L’uomo è ricoverato, indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Giuseppe Cozzolino

Un malore improvviso mentre era in ospedale, dopo che la figlia aveva denunciato uno stupro. Una vicenda al vaglio degli inquirenti quella accaduta nel Casertano: protagonista un uomo che aveva accompagnato la figlia, poco meno di trent'anni, in ospedale. La giovane aveva denunciato, infatti, di essere stata stuprata per poi recarsi presso la struttura ospedaliera per sottoporsi ad esami strumentali. Il padre, che era in attesa, avrebbe quindi avuto un malore improvviso, forse un infarto, ed è stato immediatamente ricoverato sul posto. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi, ed è sotto stretta osservazione medica.

