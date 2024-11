video suggerito

Ragazza 18enne minaccia suicidio in diretta social, la Prof vede il video e la salva coi poliziotti L’episodio nel Casertano. La ragazza ha minacciato il suicidio. Ma il video è stato visto dall’insegnante che ha chiamato la polizia. La giovane è stata salvata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazza di 18 anni minaccia di tagliarsi le vene in diretta sui social. La sua Prof vede il video, però, e la salva, contattando immediatamente il 113. Sul posto si fiondano gli agenti della Polizia di Stato, che riescono a far desistere la giovane dal gesto estremo. È accaduto negli scorsi giorni nel Casertano. La notizia è stata diffusa solo oggi dalla Questura di Caserta per tutelare la privacy dell'adolescente ed impedirne l'identificazione.

La 18enne ha minacciato il suicidio in diretta social

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe minacciato il suicidio in diretta su un popolare social network, ma la sua insegnante ha visto il video in tempo ed è riuscita ad allertare immediatamente la Polizia di Stato, che ha salvato l'aspirante suicida. L'intervento della docente è stato fondamentale per far partire i soccorsi che sono riusciti ad arrivare tempestivamente a casa della ragazza e a bloccare quanto stava accadendo, salvandole la vita.

La giovane rintracciata con la geolocalizzazione

L'insegnante, infatti, non appena ha realizzato cosa stesse accadendo, ha contattato la linea d'emergenza 113 permettendo alla Sala Operativa di girare immediatamente la segnalazione alla Squadra Volante della Questura. Sono così subito partiti gli accertamenti volti a identificare la ragazza, che è stata rintracciata poi a casa grazie a verifiche in banca dati e alla geo-localizzazione del numero di telefono. Quando i poliziotti sono giunti presso l'abitazione della 18enne, l'hanno trovata con alcune ferite ai polsi, ma sono comunque riusciti a fermarla e ad affidarla ai sanitari dell'ambulanza del 118, nel frattempo intervenuti sul posto.