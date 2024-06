Napoli, ragazza 16enne si rompe la gamba sugli scogli del Lungomare: salvata dai pompieri con la gru La giovane è caduta nei pressi delle scogliere di via Nazario Sauro. Recuperata con un cestello elevatore dai pompieri e soccorsa dal 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente sul Lungomare di Napoli questa notte, dove una ragazza di 16 anni, a quanto apprende Fanpage.it, è caduta sugli scogli ed è rimasta ferita, fratturandosi una gamba. L'episodio è avvenuto ieri sera, domenica 2 giugno 2024, poco dopo le ore 20,00, nei pressi della barriera frangiflutti che costeggia via Nazario Sauro, poco distante dal Castel dell'Ovo. La giovane è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un mezzo dotato di cestello elevatore per recuperare la ferita.

La ragazza è caduta sugli scogli di via Nazario Sauro

La ragazza è stata quindi raggiunta sugli scogli, dove era rimasta bloccata, nell'impossibilità di muoversi. È stata, poi, stabilizzata e imbarellata e riportata sulla terra ferma, tramite la gru. Qui, la giovane è stata affidata dai pompieri alle cure mediche del personale sanitario giunto con l'ambulanza del 118. Dopo aver ricevuto la prima assistenza medica è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure e accertamenti. Tutta la manovra Saf è stata completata dai vigili del fuoco di Napoli in poco tempo.

Sul posto, sono intervenute le squadre 18/b del Centro Storico e 1/b della Sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli. I pompieri sono arrivati con autoscala a seguito e nucleo SAF. L'operazione di salvataggio è stata guidata dal capo squadra Alessandro Izzo.

Purtroppo non è la prima volta che si verificano incidenti sulle barriere frangiflutti del Lungomare di Napoli. Le scogliere, soprattutto con l'approssimarsi dell'estate, sono prese d'assalto dai bagnanti, che le utilizzano per prendere il sole o per tuffarsi. Essendo però le rocce scivolose e sconnesse tra loro, avventurarsi col buio della notte è ancora più pericoloso e si rischia spesso di cadere. Il Comune di Napoli per rendere le condizioni delle scogliere più sicure, sta pensando già da tempo di installarvi sopra delle pedane solarium amovibili.