Rabbia e lacrime per la morte di Riccardo Petteruti, vittima di un incidente stradale a Salerno Oggi i funerali dell’imprenditore nautico Riccardo Petteruti, 48 anni, morto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto sulla litoranea di Pontecagnano Faiano.

A cura di Redazione Napoli

Lacrime e rabbia ai funerali di Riccardo Petteruti, 48 anni, imprenditore salernitano del settore nautico, figlio del compianto Guido, fondatore del Cantiere nautico Petteruti di Salerno, morto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto sulla litoranea di Pontecagnano Faiano nella serata di giovedì. Petteruti era in sella alla sua moto ed è finito contro un palo a ridosso dell'Hotel Mare. Ancora da accertare con precisione la dinamica dell’incidente; oggi a Torrione, nella chiesa di Santa Maria ad Martires, l'addio al costruttore salernitano di barche in vetroresina. Tanti coloro che hanno voluto esprimere cordoglio alla famigia Petteruti, conosciuta e stimata.

Resta il tema della pericolosità della litoranea che da Salerno porta a Paestum: ad ogni estate si fa la conta dei sinistri stradali e delle tragedie a bordo di due e quattro ruote nella provincia di Salerno. Nemmeno un mese fa, a fine giugno, travolto da un auto mentre stava attraversando le strisce pedonali, perse la vita un 51enne.