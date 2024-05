video suggerito

Quindicenne muore mentre è in piscina con gli amici: tragedia a Castel Volturno Il ragazzino entra in acqua e non risale. La tragedia oggi a Pinetamare: per il 15enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 maggio, a Pinetamare Castel Volturno, nella provincia di Caserta: un ragazzo di 15 anni, originario di Capua, è morto mentre si trovava in piscina con alcuni amici. La tragedia è avvenuta in una struttura in zona Pinetamare: il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è sentito male; nonostante i soccorsi immediati da parte del personale della struttura, per il 15enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, che hanno avviato le indagini per determinare con precisione le cause del decesso del minorenne. Non è escluso che la salma del 15enne verrà sottoposta ad autopsia per fare piena luce sulla vicenda: si attende l'arrivo del magistrato di turno.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il 15enne si sia tuffato in piscina e non sia più riemerso: immediato l'intervento per riportarlo e galla e per cercare di rianimarlo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.