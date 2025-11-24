napoli
Quindicenne accoltellato nella notte a Napoli: lite tra giovanissimi in piazza Carlo III

Un ragazzino è finito in ospedale nella notte con una coltellata alla gamba a Napoli; sarebbe avvenuto durante una discussione con un gruppo di coetanei.
A cura di Nico Falco
Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato nella notte nell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, per una ferita da coltello a una gamba: sarebbe stato aggredito mentre era con gli amici in piazza Carlo III. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, che nelle scorse ore ha ascoltato alcuni dei testimoni e sta vagliando la possibilità che informazioni utili possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

L'allarme intorno alle 23 di ieri, 23 novembre, quando è arrivata la segnalazione al 118: un giovanissimo era stato ferito con una coltellata in strada, in zona piazza Carlo III. Il 15enne è stato caricato in ambulanza e portato d'urgenza verso il Pronto Soccorso del Pellegrini. Il giovane è stato trasferito in codice rosso, per la posizione della ferita, vicina all'arteria femorale; una volta in ospedale, però, i medici hanno appurato che il fendente non aveva provocato gravi danni ed hanno escluso il pericolo di vita.

Sul posto, per l'avvio delle indagini, è arrivata la volante del commissariato Vicaria della Polizia di Stato; i responsabili si sarebbero dileguati subito dopo l'aggressione, nel punto indicato sarebbero state rinvenute tracce di sangue. Stando alle prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite nata per futili motivi tra la comitiva della vittima e un gruppetto di altri ragazzi che frequentano la stessa zona; la dinamica resta, per il momento, in via di definizione, così come le ragioni dell'aggressione.

Cronaca
