video suggerito

“Quel posto è per disabili, scenda dalla moto” ma lui invece scappa: patente revocata Un 38enne di Napoli è scappato, anche contromano, pur di non farsi identificare dagli agenti per aver parcheggiato sullo stallo per disabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si era fermato su uno stallo per disabili e, dopo che gli era stato chiesto di spostarsi dagli agenti di polizia, ha deciso di scappare e far perdere le proprie tracce. Ma è stato tutto inutile perché è stato rintracciato e denunciato, oltre ad essergli stata revocata la patente. Protagonista della vicenda un 38enne napoletano, che martedì era all'interno dell'aria di servizio Agnano Ovest della Tangenziale di Napoli, dove aveva parcheggiato la propria moto sull'area di sosta dei veicoli per persone diversamente abili.

Una pattuglia della Polizia Stradale, notando il mezzo e vedendo che non aveva titolo di sostare là, lo hanno così invitato a rimuoverlo per proseguire coi controlli. Ma l'uomo, di tutta risposta, è saltato sul mezzo ed è scappato in direzione dello svincolo di Agnano. Inseguito dalla Polizia Stradale, che lo invitava contestualmente all'alt, l'uomo ha continuato a scappare, superando diverse uscite per poi usare il bypass per proseguire la marcia contromano e rientrare quindi in tangenziale, facendo perdere le proprie tracce. MA non gli è bastato per farla franca: 24 ore dopo, infatti, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta lo hanno rintracciato, e lo hanno identificato, per quindi denunciarlo pre resistenza a pubblico ufficiale e contestargli diverse violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare negli spazi riservati ai veicoli delle persone con disabilità, velocità non commisurata, transito senza il pagamento del pedaggio alla pista Telepass e circolazione contromano in autostrada, costategli anche 16 punti dalla patente, che gli è stata così revocata. Il mezzo è stato sottoposto a due fermi amministrativi e sequestrato.