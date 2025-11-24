Quattro rapine in due giorni in hotel e negozi vicino alla Stazione Centrale di Napoli: fermato un 42enne

Tre colpi messi a segno e uno tentato in due giorni nella zona della Stazione Centrale: il 42enne, con precedenti, è stato individuato dalla polizia e sottoposto a fermo.

Immagine di repertorio

Per due giorni è stato il terrore dei commercianti del Vasto, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, mettendo a segno tre rapine e tentandone una quarta: per questo, un uomo napoletano di 42 anni, con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata continuata e tentata rapina.

La prima rapina si è verificata giovedì 20 novembre in via Aquila: il 42enne è entrato all'interno di un CAF e, dopo aver aggredito la titolare, si è impossessato di 20 euro, un anello e del telefono cellulare della vittima. Sempre nella stessa giornata, l'uomo è entrato in un hotel in piazza Garibaldi e, dopo aver minacciato con un coltello i due addetti alla reception, si è impossessato di 400 euro e di un cellulare.

Il giorno seguente, venerdì 21 novembre, la terza rapina: l'uomo è entrato in un albergo in via Torino, ha minacciato la receptionist con un coccio di bottiglia, l'ha aggredita a calci e pugni e si è poi impossessato di 50 euro contenuti nella cassa. Nella stessa giornata, ancora, il quarto episodio di rapina, questa volta solo tentato: in vico Gabella, il 42enne è entrato in una tabaccheria e ha minacciato la titolare, ma è stato messo in fuga dal marito della donna.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato il 42enne e, dopo averlo rintracciato in piazza Sant'Egidio, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto.