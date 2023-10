Quattro Giornate di Napoli, per gli 80 anni croce d’oro dei carabinieri al gonfalone della città Cerimonia in piazza del Plebiscito. Il Generale di Corpo D’Armata dell’Arma dei Carabinieri a Napoli, Teo Luzi: “Oggi i carabinieri vicini ai Napoletani per affrancarsi dalla criminalità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il gonfalone del Comune di Napoli, simbolo del Popolo Napoletano, insignito della Croce d'Oro al Merito dall'Arma dei Carabinieri, il massimo riconoscimento della Benemerita, in occasione dell'anniversario degli 80anni delle Quattro Giornate di Napoli, l'episodio della Resistenza Italiana del 27-30 settembre 1943 grazie al quale la città si liberò dall'occupazione nazista prima dell'arrivo degli Alleati. La cerimonia si è tenuta questa mattina in piazza del Plebiscito, alla presenza del Comandante Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il conferimento è un "segno di gratitudine e riconoscimento per il contributo della città alla storia dell'Italia e alla difesa dei valori di libertà e democrazia".

Il Generale Luzi: "A Napoli l'abbraccio dei carabinieri"

"Oggi conferiamo al Gonfalone di Napoli, e quindi ai napoletani, la Croce d'Oro al merito dell'Arma dei Carabinieri – ha dichiarato il comandante generale di Corpo d'Armata, Teo Luzi, ai microfoni di Fanpage.it – È una proposta che ha fatto il Comando Generale al Ministro della Difesa e che è stata accettata ed esprime l'abbraccio dei Carabinieri alla città di Napoli, partendo dagli 80 anni delle Quattro Giornate. È un momento importante. Lo spirito di quelle Quattro Giornate lo ritroviamo nei rapporti con i napoletani tutti i giorni".

"Napoli – ha aggiunto il Generale Luzi – ha avuto la forza e il coraggio di liberare la propria città dai nazisti. È stata la prima città d'Europa e lo dico con orgoglio di italiano. È stato un momento difficilissimo che i napoletani hanno superato. Oggi lo spirito è lo stesso, il carabiniere è vicino alla gente per affrancarsi dalla criminalità organizzata. Ovviamente le situazioni sono molto diverse, ma lo spirito è quello di libertà, legalità e soprattutto di condivisione dei valori da parte di istituzioni come i Carabinieri e dei napoletani".

Le Quattro Giornate di Napoli "furono un momento di coraggio e determinazione straordinari. La popolazione napoletana, unita nella resistenza contro l'occupazione nazista, dimostrò una resilienza eccezionale, lottando per la propria libertà e per il futuro dell'Italia. Sarà un momento profondamente significativo, durante il quale Napoli sarà al centro dell'attenzione nazionale per commemorare un capitolo importante della sua storia. Questa cerimonia non solo onorerà la città di Napoli ma sottolineerà l'importanza della memoria storica e dell'unità nazionale".