Quanto costano le colombe di Antonino Cannavacciuolo per Pasqua 2022 e dove acquistarle Oltre un mese prima, sullo shop online del suo sito personale, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha già messo in vendita le sue colombe artigianali per la Pasqua 2022.

A cura di Valerio Papadia

Manca oltre un mese alla Pasqua, che in questo 2022 cadrà domenica 17 aprile, ma lo chef Antonino Cannavacciuolo si è già portato avanti con il lavoro e ha già messo in vendita, nello shop online del suo sito personale, le sue colombe artigianali che gli italiani potranno gustare, appunto, durante le prossime festività pasquali. Una proposta molto variegata quella che lo chef stellato di Vico Equense ha deciso di offrire per la Pasqua 2022: ben sette le colombe che è possibile acquistare, tra cui anche una vegana. Una idea, quella di darsi alla produzione dolciaria artigianale, nata durante la pandemia, che lo chef ripropone anche a Natale con i panettoni, nonostante i suoi impegni: MasterChef, di cui è giudice da molti anni, e il nuovo ristorante aperto circa un anno fa nella sua Vico Equense, Laqua Countryside – affidato alle mani di chef Nicola Somma – che ha già guadagnato una stella Michelin.

Dolce di Pasqua vegano al cioccolato

Come racconta chef Cannavacciuolo sul suo sito, il Dolce di Pasqua vegano al cioccolato nasce da una scommessa con la moglie Cinzia – che insieme a lui gestisce il ristorante due stelle Michelin Villa Crespi – che segue un regime alimentare particolare. Il dolce, come si intuisce dal nome, non contiene uova né burro.

Prezzo: 29 euro.

Colomba melannurca e cioccolato bianco

Questa versione della colomba pasquale nasce invece, come ricorda sempre lo chef sul sito, dall'infanzia: Cannavacciuolo ricorda quando andava a raccogliere le mele insieme alla nonna. La melannurca è infatti un prodotto tipico di alcune zone del Napoletano: il frutto è inserito nella farcitura insieme al cioccolato bianco, che è utilizzato anche per la glassa.

Prezzo: 35 euro.

Colomba gianduia

Secondo lo chef, la colomba al gianduia mette d'accordo grandi e piccini. Il gianduia si trova sia nella farcitura che nella glassa, dove è accompagnato da pepite di cioccolato al latte.

Prezzo: 39 euro.

Colomba esotica

Questa versione del tipico dolce pasquale ha un tocco quasi caraibico: è la colomba esotica pensata da chef Cannavacciuolo. La glassa è al cioccolato bianco e cocco rapè, mentre la farcitura è composta da passion fruit, batida de coco, pepe di Timut e vaniglia Bourbon.

Prezzo: 37 euro

Colomba al limoncello

Non ha bisogno di presentazioni la colomba al limoncello: la farcitura è fatta con il tipico liquore fatto con i limoni di Sorrento, mentre la glassa è composta da cioccolato bianco e scorzette di limone candito.

Prezzo: 35 euro.

Colomba cioccolato e arancia

Arancia candita e pezzetti di cioccolato per questa colomba pasquale molto semplice, quasi classica.

Prezzo: 33 euro.

Colomba classica

Non poteva mancare, infine, la colomba tradizionale: la classica colomba con frutta candita e null'altro.

Prezzo: 29 euro.