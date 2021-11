Quanto costa mangiare al ristorante Veritas di Carlo Spina a Napoli: menù e prezzi Il ristorante Veritas sorge in corso Vittorio Emanuele, non molto lontano dal caratteristico e famoso Castello Aselmeyer di Lamont Young: il ristorante si fregia di una stella Michelin. La cucina di Veritas è affidata allo chef Carlo Spina, mentre la selezione dei vini è affidata ad Alfredo Raucci. Ecco quando costa mangiare al ristorante Veritas.

Lontano dal caos del centro cittadino, dai turisti e dalla movida, ma sempre nel cuore di Napoli, il ristorante Veritas è un altro di quegli indirizzi che gli appassionati del cosiddetto "fine dining", ovvero del mangiare bene, del gusto ricercato e della raffinatezza, non possono non conoscere. Posizionato in corso Vittorio Emanuele, la strada più lunga di Napoli, a due passi dal noto e caratteristico Castello Aselmeyer dell'architetto Lamont Young, il ristorante Veritas si fregia di una stella Michelin: la cucina è guidata dallo chef Carlo Spina, mentre la selezione dei vini è affidata al sommelier Alfredo Raucci (il patron del ristorante è invece Stefano Giancotti). "I sapori della napoletanità rielaborati in una cucina semplice e – al tempo stesso – convincente: la tradizione consegnata su un piatto di fantasia" dice di Veritas la Guida Michelin.

La proposta gastronomica di chef Spina e del ristorante Veritas consiste in tre menù degustazione: uno da 4 portate del costo di 75 euro; uno da 5 portate del costo di 90 euro; uno da 6 portate del costo di 100 euro. Oltre ai menù degustazione, è possibile scegliere anche dei piatti à la carte.

Menù e prezzi del ristorante Veritas

Ecco quanto costa mangiare al ristorante Veritas di Napoli, con i menù degustazione consultabili sul sito ufficiale.

Menù "4 come gli elementi" (75 euro a persona, bevande escluse)

Polpo verace alla plancia, scarola, salsa di provola e nduja (25 euro à la carte)

Fusilloni di Gragnano, ragù di coccio, melanzane, fonduta di lattica e lardo di capesanta (28 euro à la carte)

Una spigola ancora al mare: spigola cotta al vapore di acqua di mare, millefoglie di patata ratta e salsa all'acqua pazza (35 euro à la carte)

Lascia o raddoppia: cheesecake ai lamponi con sfere di cioccolato bianco e ricotta di capra (15 euro à la carte)

Menù "5 come i sensi" (90 euro a persona, bevande escluse)

Sfera di gambero rossa ripiena di burrata, puntarelle, caviale, cedro candito, estratto di mela verde e cetriolo (25 euro à la carte)

Uovo in camicia, spuma di patate, tartufo nero, katsuobushi di cavolfiore e nocciola (25 euro à la carte)

Intenso mare: mescafrancesca con ragù di crostacei cotti e crudi, salsa al basilico e plancton marino (35 euro à la carte)

Filetto radici: filetto di vitellina, velo di senape al miele, crosta di pistacchi ed erbe aromatiche (35 euro à la carte)

Il volo del tiramisù: crema al mascarpone, biscotto savoiardo, financier al caffè e cioccolato fondente

Menù "6 come l'armonia" (100 euro a persona, bevande escluse)