Prezzi delle corse gonfiati, l’associazione dei tassisti: “A Napoli più controlli per garantire la legalità”

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Soltanto nei giorni scorsi, sull'isola di Ischia, la Guardia di Finanza ha sanzionato alcuni tassisti che aumentavano esponenzialmente i prezzi delle corse: turisti e cittadini pagavano, ad esempio, 100 euro per una tratta che ne costava 45. Fenomeno che, purtroppo, esiste anche a Napoli, soprattutto in quei luoghi – come l'aeroporto, il Porto o la Stazione Centrale – in cui il flusso di clienti, soprattutto turisti, è maggiore. Così, per arginare il fenomeno e garantire la legalità nel settore, l'associazione "Tassisti di Base" chiede che in città vi siano maggiori controlli delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi summenzionati in cui, proprio grazie alla maggior presenza di potenziali clienti, c'è più probabilità che possano perpetrarsi delle truffe ai danni dell'utenza.

"Ormai siamo sull'orlo del baratro istituzionale: chiediamo da tempo presidi perpetui agli scali per garantire sicurezza alla nostra utenza, e il Comune risponde sempre con un nulla di fatto" dice l'associazione. "Sono circa tre anni che poniamo le criticità negli scali aeroportuali, ferroviari e marittimi agli assessorati ai Trasporti e Legalità, – ricorda l'associazione – per cercare di arginare gli inconvenienti procurati da una minima parte malsana della nostra categoria". L'associazione conclude: "Siamo ancora costretti a dare ulteriore disturbo all' illustrissimo prefetto Di Bari, chiedendo un incontro per cercare di sollecitare gli assessorati del Comune di Napoli a intervenire nell'immediato per cercare di arginare l'illegalità nel nostro settore".