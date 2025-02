Quando Peppino Di Capri aprì i concerti dei Beatles in Italia nel 1965

video suggerito

Sessant'anni che a volte volano: era il 1965 quando Peppino di Capri aprì lo storico concerto dei Beatles in Italia, al Velodromo Vigorelli di Milano. Era stato scelto direttamente da Leo Watcher, l'organizzatore del concerto. Era solo un "ragazzino" di 26 anni, ma era già famosissimo: e quella esibizione sarebbe stata la prima delle tre: tutte le tre tappe italiane, tutte aperte da Peppino di Capri. Milano, Genova e Roma. Una mini tournée italiana dei ragazzi di Liverpool nelle tre città italiane.

Per Peppino di Capri fu un momento epico. Anche perché i Beatles, ma all'epoca nessuno poteva saperlo, non sarebbero mai più tornati a suonare in Italia. Cantò cover in inglese, e fu l'ultimo sul palco prima dei ragazzi di Liverpool. Prima di lui, altri cantanti emergenti come Le Ombre, Guidone e i suoi Amici, New Dada, Angela, Fausto Leali.

In una vecchia intervista, lo stesso Peppino Di Capri raccontò di quei giorni in tour con i Beatles, vissuti con emozione ma anche con un certo "distacco":

Feci tutto il tour con loro, viaggiammo sullo stesso aereo, pernottammo nello stesso albergo a Roma: io ero in una suite, loro occupavano un intero piano. Avevano delle bodyguard che ti tenevano lontani. Mai una pacca sulla spalla. Solo l’ultimo giorno il loro impresario ci fece avvicinare per una foto.

Ma quelle immagini, seppur in bianco e nero, sono rimaste tra le più belle degli Anni Sessanta, oggi 85enne e diventato uno dei simboli della musica italiana. Dopo quel 1965 iniziò il periodo "d'oro" del musicista ischitano, ancora oggi uno dei "padri" della musica italiana del dopoguerra conosciuto in Italia e all'estero.