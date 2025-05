Quali sono oggi i quartieri più ricchi di Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Altro che Posillipo, il quartiere più ricco di Napoli è quello di Chiaia: il salotto buono partenopeo batte dunque la collina dove sorgono storicamente alcune delle ville più note della città, tra cui Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica. In questa speciale classifica, basati sui dati dello scorso anno e recentemente pubblicata dal Corriere della Sera, emerge un netto "distacco" anche tra i quartieri più "ricchi" e quelli più poveri, con una differenza di oltre 30mila tra i due. Si tratta dei quartieri San Lorenzo, Vicaria e Stella.

Se Chiaia-San Ferdinando, quartiere ai piedi della collina di Posillipo, il reddito medio è di 46.424 euro a testa pro capite, nel trio più "povero" formato come detto dai quartieri San Lorenzo, Vicaria e Stella, hanno certificato un reddito di 15.222 euro a persona. Una differenza, dunque, di 31.202 euro tra le due zone di Napoli. Complessivamente, tutta la zona nord e zona orientale di Napoli mantiene un reddito pro capite basso e che non arriva a 20mila euro dichiarati. A loro si unisce anche Pianura, unico quartiere della zona occidentale a non arrivare ai 20mila euro. Vanno meglio, invece, i redditi pro capite del centro storico, nella fascia media. Divisi per codice di avviamento postale, la ricchezza di Napoli pro capite è la seguente:

80121, Chiaia, San Ferdinando: 46.424,30 euro

80122, Chiaia, Mergellina, Posillipo: 38.586,58 euro

80123, Chiaia, Fuorigrotta, Mergellina, Posillipo: 43.804,34 euro

80124, Bagnoli, Fuorigrotta: 20.856,36 euro

80125, Fuorigrotta, Bagnoli: 22.938,42 euro

80126, Pianura, Soccavo, Fuorigrotta: 19.658,13 euro

80127 Vomero: 38.826,60 euro

80128 Vomero, Arenella: 30.634,00 euro

80129 Vomero, Arenella: 35.344,92 euro

80131 Vomero, Rione Alto, Colli Aminei, Capodimonte: 28.311,12 euro

80132 San Ferdinando, Chiaia, Pendino, Plebiscito/Centro, Vomero: 26.003,01 euro

80133 Porto, Pendino, Centro Storico, Mercato: 27.263,17 euro

80134 Centro Storico, Decumani, Pendino, San Giuseppe: 21.582,83 euro

80135 Avvocata, Montecalvario, Pendino: 21.613,61 euro

80136 Arenella, Stella: 20.271,75 euro

80137 San Lorenzo, Vicaria, Stella, San Carlo all'Arena: 18.428,34 euro

80138 San Lorenzo, Vicaria, Stella: 23.388,80 euro

80139 San Lorenzo, Vicaria, Stella: 15.222,36 euro

80141 Poggioreale, Zona Industriale: 18.824,12 euro

80142 Poggioreale, Zona Industriale: 15.544,15 euro

80143 Gianturco, Zona Industriale: 18.724,27 euro

80144 Secondigliano, San Pietro a Patierno: 17.124,39 euro

80145 Secondigliano, Scampia, Miano, Piscinola, Chiaiano: 17.565,58 euro

80146 San Giovanni a Teduccio, Barra, Zona Industriale: 16.505,50 euro

80147 Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio: 17.316,84 euro