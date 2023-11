Quali sono le scuole superiori migliori di Napoli, la classifica Eduscopio 2023 La Fondazione Agnelli, come ogni anno, ha pubblicato Eduscopio, rapporto sulle migliori scuole superiori italiane. A Napoli il Mercalli si riconferma miglior Liceo Scientifico, mentre il Convitto Vittorio Emanuele II è in prima posizione per il Liceo Classico.

A cura di Valerio Papadia

Puntuale alla fine del mese di novembre, come ogni anno, è arrivato anche per questo 2023 Eduscopo, il rapporto stilato dalla Fondazione Agnelli sulle migliori scuole superiori in Italia: il miglior liceo del nostro Paese è, per il secondo anno consecutivo, il "Nervi-Ferrari" di Morbegno, in provincia di Sondrio. E a Napoli? Quali sono le migliori scuole superiori della città? Anche nel 2023, come lo scorso anno, il Mercalli si conferma il miglior Liceo Scientifico di Napoli, mentre il Convitto Vittorio Emanuele II è sul primo gradino del podio per quanto riguarda il Liceo Classico.

La ricerca Eduscopio viene redatta dalla Fondazione Agnelli, come detto ogni anno, in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti delle scuole superiori. Per il report del 2023 sono stati analizzati i dati di oltre un milione e 300mila diplomati, provenienti da 7.850 scuole lungo tutto lo Stivale.

Quali sono i migliori Licei Scientifici di Napoli nel 2023

Giuseppe Mercalli

Gian Battista Vico

Convitto Vittorio Emanuele II

I migliori Licei Classici a Napoli nel 2023

Convitto Vittorio Emanuele II

Jacopo Sannazzaro

Umberto I

I Licei Tecnico-Economici migliori di Napoli