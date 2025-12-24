video suggerito
Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Napoli
La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Napoli resteranno chiusi a Natale, riaperture a Santo Stefano. Gli orari del 25-26 dicembre 2025.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Arriva Natale e finalmente anche per i lavoratori dei negozi nei centri commerciali e nei supermercati è finalmente tempo di riposo. Non per tutti e alla stessa maniera però: se il giorno di Natale la maggior parte vedrà le serrande abbassate, già a Santo Stefano si riprenderà a pieno regime. Ma non mancherà chi perfino il 25 dicembre opterà per la "mezza giornata", per lo più al pomeriggio. Vediamo nel dettaglio i principali centri commerciali di Napoli e provincia oltre alle maggiori catene di supermercati del Napoletano.
Quali sono i principali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Napoli
- Aldi: chiuso il 25 dicembre, apertura con orario domenicale il 26 dicembre;
- Carrefour e Conad: prevalentemente chiusi, ma possibili negozi singoli aperti a seconda delle singole località;
- Decò: prevalentemente chiusi, ma possibili aperture locali;
- Esselunga: negozi chiusi il 25 e 26 dicembre;
- Lidl: chiusi il 25 dicembre, il 26 dicembre aperti e chiusi a seconda delle singole località;
- MD: chiusi il 25 e 26 dicembre;
- Pam: aperture e chiusure in base alle singole località.
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Napoli a Natale e Santo Stefano
- Centro Commerciale Marcianise: il 25 dicembre, il centro resterà chiuso, mentre l'UCI Cinemas all'interno aprirà alle 14; per Santo Stefano, i negozi in Galleria apriranno dalle 10 alle 22, mentre Piazza Campania dalle 10 alle 22;
- Centro Commerciale Vulcano Buono (Nola): il 25 dicembre la galleria commerciale resterà chiusa; aperti solo McDonald's e Old Wild West dalle 17 alla mezzanotte; il 26 dicembre, dalle 10 a mezzanotte aperta tutta l'area food "Amalfi"; The Space Cinema aperto dalle 11 alle 3.30 del giorno successivo il 25 ed il 26 dicembre. La Palestra Up Level resterà chiusa il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre osserverà come orario 9–18;
- Centro Commerciale Le Porte di Napoli (Afragola): chiuso il 25 ed il 26 dicembre;
- Centro Commerciale "La Cartiera" (Pompei): chiuso il 25 dicembre, 26 dicembre aperti 9:30 – 21:30;
- Centro Commerciale Grande Sud (Giugliano in Campania): chiuso il 25 ed il 26 dicembre.
