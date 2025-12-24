Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Napoli

Immagine di repertorio

Arriva Natale e finalmente anche per i lavoratori dei negozi nei centri commerciali e nei supermercati è finalmente tempo di riposo. Non per tutti e alla stessa maniera però: se il giorno di Natale la maggior parte vedrà le serrande abbassate, già a Santo Stefano si riprenderà a pieno regime. Ma non mancherà chi perfino il 25 dicembre opterà per la "mezza giornata", per lo più al pomeriggio. Vediamo nel dettaglio i principali centri commerciali di Napoli e provincia oltre alle maggiori catene di supermercati del Napoletano.

Quali sono i principali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Napoli

Aldi : chiuso il 25 dicembre, apertura con orario domenicale il 26 dicembre;

: chiuso il 25 dicembre, apertura con orario domenicale il 26 dicembre; Carrefour e Conad : prevalentemente chiusi, ma possibili negozi singoli aperti a seconda delle singole località;

: prevalentemente chiusi, ma possibili negozi singoli aperti a seconda delle singole località; Decò : prevalentemente chiusi, ma possibili aperture locali;

: prevalentemente chiusi, ma possibili aperture locali; Esselunga : negozi chiusi il 25 e 26 dicembre;

: negozi chiusi il 25 e 26 dicembre; Lidl : chiusi il 25 dicembre, il 26 dicembre aperti e chiusi a seconda delle singole località;

: chiusi il 25 dicembre, il 26 dicembre aperti e chiusi a seconda delle singole località; MD : chiusi il 25 e 26 dicembre;

: chiusi il 25 e 26 dicembre; Pam: aperture e chiusure in base alle singole località.

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Napoli a Natale e Santo Stefano