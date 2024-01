I lavori più richiesti a Napoli nel 2024: l’elenco delle posizioni più cercate I dati Excelsior Unioncamere: in provincia di Napoli si stima un fabbisogno di 18.750 nuove assunzioni a gennaio 2024. Le posizioni lavorative più cercate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Operai, ingegneri, ma anche dirigenti, commessi, addetti vendita, responsabili di sala e di cucina e addetti alle pulizie. Ecco alcuni dei lavori più richiesti dal mercato a Napoli nel 2024. L’ultimo bollettino statistico Excelsior di Unioncamere per il primo trimestre 2024, analizzato da Fanpage.it, evidenzia alcuni dati molto incoraggianti per il territorio partenopeo: la provincia di Napoli, per il solo mese di gennaio 2024, stima un fabbisogno di 18.750 nuove assunzioni. Si tratta del valore più alto di tutto il Sud Italia.

La provincia di Napoli, infatti, si classifica al quarto posto a livello nazionale per numero di nuove assunzioni. Sul podio di questa classifica ci sono le province di Milano, Roma e Torino. Parliamo di due metropoli e di una città, Torino, di cui è nota la forte vocazione industriale.

A illustrare i dati a Fanpage.it tracciare un quadro del mercato è Andrea Ricciardiello, Direttore generale Time Vision, Vicepresidente sezione terziario avanzato Unione Industriali di Napoli e Consigliere del Gruppo Piccola Industria in seno all'Unione Industriali partenopea:

La quarta posizione di Napoli, e, soprattutto, il suo primato indiscusso in tutto il Mezzogiorno, rappresentano un dato incoraggiante circa la predisposizione dell’economia locale all’innovazione ed alla crescita. I dati che vengono dall’ultimo bollettino Excelsior sono la fotografia di un percorso di crescita dell’economia del territorio, che vede come protagonisti i segmenti che da sempre caratterizzano il tessuto produttivo locale ovvero l’industria manifatturiera ed il settore terziario avanzato e non. Segmenti che concentrano una parte rilevante delle piccole e medie aziende che con i loro beni e servizi rappresentano l’eccellenza del Made in Campania riconosciuta in tutto il mondo. Segnali questi che ci fanno intravedere in questo 2024 appena iniziato un anno di sviluppo dell’economia campana nel panorama nazionale ed internazionale.

I profili professionali più cercati a Napoli nel 2024

Ma quali sono le posizioni aperte e i profili più richiesti dal mercato del lavoro? Secondo i dati Excelsior, le professioni più ricercate sono quelle relative ai settori dell’industria e dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici.

In cima all'elenco delle figure più ricercate nel mondo del lavoro si trovano, in particolare, operai specializzati e conduttori di impianti e macchine nel 30% dei casi, seguiti da dirigenti, professioni specializzate tecnici nel 28.9% dei casi, e quindi da impiegati, professioni commerciali e nei servizi nel 27% dei casi (commessi, addetti vendita, responsabili di sala e di cucina). Chiude la classifica la lista delle professioni non qualificate per il 13,5%.

Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici

Tecnici della salute Tecnici dei rapporti con i mercati Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive Ingegneri Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi Tecnici in campo ingegneristico Tecnici della distribuzione commerciale Analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti Altri specialisti dell'educazione e della formazione Altre professioni

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi

Addetti alle vendite Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione Addetti alla segreteria e agli affari generali Addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali Addetti alla gestione amministrativa della logistica Professioni qualificate nei servizi personali Addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria Operatori della cura estetica Altre professioni

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine

Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale Operai specializzati addetti alle costruzioni e mantenimento di strutture edili Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni Meccanici artigianali, montatori, riparatori,manutentori macchine fisse/mobili Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica Operai specializ. installaz./manutenzione attrezzature elettriche/elettroniche Operai addetti all'assemblaggio di prodotti Conduttori macchine movimento terra,sollevamento e maneggio materiali Operai macchine automatiche e semiaut. perlavoraz. metalliche e prod. minerali Fabbri ferrai costruttori di utensili Operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni Operai addetti a macchine confezionatrici Altre professioni

Professioni non qualificate

Personale non qualificato nei servizi di pulizia Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci Personale non qualificato nella manifattura Personale non qualificato delle costruzioni Altre professioni