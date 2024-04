video suggerito

New Martina offre lavoro nel negozio di cover cellulari a Napoli. Ma l'annuncio attira polemiche La "regina" delle cover e delle pellicole per smartphone su Tiktok cerca addetti per il suo negozio di Napoli. Ma l'annuncio di lavoro non è piaciuto a molti.

New Martina, al secolo Carmen Fiorito, la regina delle cover e delle pellicole per cellulari su TikTok ,con milioni di followers, numeri degni di una popstar, ha da tempo allargato il suo giro d'affari. Sedi in altre grandi città d'Italia, un libro, tour promozionali, una linea di accessori per smartphone col suo marchio e soprattutto il fatturato dei negozi New Martina che cresce costantemente. Logico dunque che la giovane napoletana voglia guardare oltre il negozietto della Ferrovia e assumere persone che si occupino dell'attività mentre lei è in giro per gli altri negozi o è impegnata nel ruolo di influencer e non quello di addetta alle pellicole protettive per gli smartphone.

Qualche giorno fa Carmen-New Martina, ha deciso di annunciare via Tiktok la sua intenzione di assumere personale. Poche informazioni, la richiesta di un curriculum e di una foto ad un indirizzo mail e il video ha come al solito macinato in poche ore migliaia di visualizzazioni.

Stavolta ci sono state le polemiche. Molti hanno lamentato a mezzo social, nei commenti le pochissime informazioni circa il ruolo, l'inquadramento contrattuale ma soprattutto il compenso (o almeno il "range", il livello medio). «Massima disponibilità che significa, che faccio 18 ore per 500 euro al mese?» chiede un utente. E poco più giù stessa polemica: «Le ore di lavoro sono 40, poi è straordinario e va pagato come tale…». «Quali sono gli orari? E qual è la retribuzione?». Domande che ovviamente sono alla base di un annuncio di lavoro che si rispetti ma che in Italia vengono costantemente evase, preferendo parlarne "faccia a faccia".

