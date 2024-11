video suggerito

Pulcini morti in frigo e cibi scaduti da 2 anni, chiuso locale a Benevento Chiuso dalle forze dell'ordine un locale della periferia di Benevento. Pulcini morti trovati nei frigoriferi attigui alla cucina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pulcini morti congelati in frigo attiguo alla cucina e cibi scaduti da due anni. Chiuso un locale nella periferia di Benevento per scarsa igiene. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento, dalla Polizia municipale e dal personale sanitario della Asl di Benevento, impegnati in un servizio mirato a verificare la regolarità amministrativa e sanitaria delle attività di ristorazione e intrattenimento nelle zone della movida notturna.

Cibi scaduti da due anni

L'ispezione ha portato a scoprire alimenti che erano scaduti nel 2022 ed erano conservati assieme ad altri alimenti, senza rispettare le norme sanitarie in materia di tracciabilità e sicurezza. Ma non finisce qui. Gli ispettori, infatti, durante il sopralluogo hanno avvertito un cattivo odore e si sono insospettiti. Seguendo la scia hanno scoperto che nei frigoriferi attigui al locale cucina c'erano pulcini morti e congelati. A questo punto, le forze dell'ordine hanno richiesto l’intervento dell’ufficio veterinario dell’Asl per ulteriori e approfonditi accertamenti.

Il locale sarebbe risultato inoltre sprovvisto del documento obbligatorio di valutazione dei rischi sul lavoro a garanzia della sicurezza dei dipendenti. L’intervento delle forze dell'ordine ha quindi portato al sequestro penale del locale cucina, delle attrezzature presenti, nonché degli alimenti presenti.

Nel corso degli accertamenti è stato anche scoperto un manufatto abusivo all’interno del locale, privo di permesso edilizio e autorizzazione sismica. La struttura, sospettata di non rispettare le norme di sicurezza, è stata sequestrata in via preventiva. Inoltre, è stato accertato che l’attività del locale era già stata sospesa dal Comune di Benevento nel maggio 2024, ma ciò non avrebbe impedito al titolare di continuare a operare. Di conseguenza, sono state sospese le autorizzazioni sanitarie e commerciali e il titolare del locale è stato denunciato in stato di libertà per le violazioni riscontrate.