Pugnalato alla schiena per rubargli l’iPhone, in 3 lo picchiano e fuggono: gravissimo in ospedale Ricoverato al Cardarelli, è in prognosi riservata. Un’altra rapina poco distante era avvenuta qualche ora prima con un altro accoltellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Circondato da tre persone mentre passeggia tranquillamente in strada, picchiato selvaggiamente e infine accoltellato alla schiena. Tutto per rubargli l'iPhone, il telefonino prodotto dalla Apple, che stringeva tra le mani. La vittima è un giovane di 34 anni. Aggredito brutalmente stanotte, attorno alle ore 2,30, in piazza Mancini a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi. I tre, dopo l'aggressione, l'hanno lasciato in terra e si sono dati alla fuga con il telefonino frutto della rapina.

Ricoverato al Cardarelli, è in prognosi riservata

Il ragazzo di origine africana, originario della Tanzania, è stato soccorso dall'ambulanza del 118. Stabilizzato dal personale sanitario è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Il 34enne è in prognosi riservata per le varie ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono intervenuti sul posto, in via Alessandro Poerio, per una richiesta di aiuto.

Un 39enne accoltellato a Sant'Antonio Abate

Poco prima, in vico Secondo Santa Maria Avvocata, nel rione di Sant'Antonio Abate, a circa 700 metri dal primo episodio, era avvenuto un altro accoltellamento, sempre, sembrerebbe, a scopo di rapina. Un 39enne incensurato pakistano sarebbe stato aggredito da sconosciuti. Anche in questo caso, sono intervenuti i carabinieri, questa volta della stazione Borgoloreto, allertati dal 112.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il 39enne sia stato vittima di rapina: gli aggressori gli avrebbero sottratto uno smartphone e la somma contante di mille euro. L’uomo ha riportato ferite da arma da punta e taglio alla gamba destra ed è stato soccorso da personale del 118 che lo ha trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Il referto parla di “ferita lacero contusa alla coscia destra e contusioni con giorni 10”. La vittima è stata dimessa.