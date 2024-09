video suggerito

Pugnalato al petto per rapinarlo, 17enne in pericolo di vita a Mugnano di Napoli Il 17enne ferito, originario di Mugnano, in prognosi riservata all’Ospedale di Giugliano. Colpito con arma da taglio al basso torace: rischia la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Accoltellato al petto per una rapina. Un ragazzo di 17 anni, originario di Mugnano di Napoli, è grave all'Ospedale di Giugliano in Campania. Il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza questa notte al Pronto Soccorso del nosocomio, dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita. Al momento non si conoscono le circostanze né il luogo del ferimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania che sono intervenuti presso il pronto soccorso, dopo la segnalazione del ferimento.

Colpito con arma da taglio al basso torace

Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne sarebbe stato colpito al basso torace con un’arma da taglio, forse durante un tentativo di rapina. Ma la versione è ancora tutta da verificare. I militari dell'Arma stanno cercando in queste ore di acquisire maggiori elementi per definire meglio tutta la vicenda. Non è chiaro il luogo dove il giovane sarebbe stato ferito.

Il 17enne ferito in prognosi riservata all'Ospedale di Giugliano

Al momento il ragazzo ferito è ricoverato presso l'Ospedale di Giugliano in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica, luogo e matrice dell'evento. Non è escluso che possano essere ricercati dagli investigatori eventuali testimoni per capire cosa possa essere avvenuto. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, negli scorsi giorni aveva disposto di intensificare i controlli sulla movida dei fine settimana in tutta la provincia di Napoli, dove si stanno registrando continui fenomeni di violenza, aggressioni e rapine. Spesso le vittime sono proprio ragazzini e adolescenti e altrettanto sovente anche i loro aggressori sono coetanei armati.