Pugnala una donna alla gola in pizzeria: 50enne arrestato nel Salernitano La vittima è una operatrice di una casa famiglia di San Rufo, in provincia di Salerno. L’aggressore un paziente della struttura. Arrestato per tentato omicidio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pugnala alla gola una operatrice di una casa famiglia mentre sta cenando in pizzeria. È accaduto ieri sera a San Rufo, in provincia di Salerno. La donna è stata ferita alla gola da un paziente della struttura, di 50 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La donna ferita, soccorsa e trasportata nel vicino Ospedale di Polla, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno arrestato l'aggressore. L'uomo è stato poi portato al Carcere di Potenza.

La donna trasportata all'Ospedale di Polla

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore, un uomo di 50 anni ospite di una casa famiglia di San Rufo, ad un certo punto avrebbe accoltellato la donna, operatrice della struttura, ferendola alla gola. L'aggressione è avvenuta all'interno di una pizzeria della zona, durante una cena con altri ospiti della casa famiglia. La donna è stata subito soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Polla per le cure mediche del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno arrestato l'uomo.

L'arrestato portato in carcere a Potenza

Il 50enne è stato quindi trasferito presso la Casa circondariale di Potenza. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire quanto accaduto e capire cosa possa aver innescato l'aggressione. Solo nelle prossime ore si potranno avere ulteriori elementi per chiarire la dinamica di quanto accaduto.