Pugnala un turista per rubargli la bici elettrica, poi fugge pedalando dalla penisola Sorrentina: preso Tanti controlli dei carabinieri in penisola sorrentina, presa d’assalto dai visitatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Per sottrarre una bici elettrica ad un turista in giro per Sant’Agnello, lo colpisce con un coltello al braccio. Poi fugge a gambe levate, pedalando sul mezzo appena sottratto. Ma i carabinieri si mettono subito sulle sue tracce. Riescono a raggiungerlo dopo pochi minuti, ancora in sella alle due ruote rubata, mentre prova ad allontanarsi dalla penisola Sorrentina. Nei guai un 34enne di origini algerine. L'uomo è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni. Adesso è in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

L'episodio è accaduto questa mattina, giovedì 15 agosto 2024, a Sant'Agnello, perla della costiera sorrentina, in provincia di Napoli. I carabinieri fin dal mattino sono impegnati in tutta la penisola per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La costiera sorrentina oggi è stata presa d'assalto dai visitatori, che vogliono trascorrere una giornata di relax nella festa dell'Assunta, tra buon cibo, paesaggi mozzafiato e mare cristallino.

I controlli dei carabinieri in penisola sorrentina

A Vico Equense i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 85enne vicano. Nella sua abitazione 4 grammi di cocaina e 49mila euro in contante sulla cui origine non sono state fornite spiegazioni. Padre e figlio di 47 e 22 anni, di Gragnano, dovranno rispondere di furto aggravato. Sono stati trovati in possesso di una bici elettrica rubata il 10 agosto scorso. Nelle mani di un 24enne incensurato, invece, uno sfollagente. Denunciato per porto di armi.

Nell’area stabiese continua l’impegno sui lattari, con l’operazione “Continuum Bellum”. Un 22enne è stato arrestato perché trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ora è in carcere. Arrestato per droga anche un 67enne stabiese. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 33 dosi di cocaina e oltre 16mila euro in contante ritenuto provento illecito. Carcere anche per lui.