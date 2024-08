video suggerito

Pugnala alla pancia il compagno 45enne e si nasconde in casa, arrestata 30enne belga a Gragnano Nei guai una ragazza di 30anni belga, arrestata dai carabinieri: dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Si indaga sul motivo dell’aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugnala il compagno 45enne all'addome e al braccio sinistro, poi lo lascia sanguinante nell'androne del palazzo e si nasconde in casa. Qui viene scovata e arrestata dai carabinieri. Nei guai una ragazza di 30anni belga. La donna dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e quale sia stato il motivo dell'aggressione.

Gragnano, aggredito dalla compagna belga

L'episodio è avvenuto questa mattina a Gragnano, in provincia di Napoli, poco distante dalla penisola Sorrentina. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la segnalazione di un uomo ferito. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima, un 45enne con doppia cittadinanza (francese e italiana) riverso a terra in una pozza di sangue.

Trasportato in ospedale, non rischia la vita

L'uomo era nell'androne del palazzo. Sul corpo visibili chiaramente colpi da oggetto a punta. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il ferito è stato trasportato subito in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure mediche. Secondo le prime informazioni, l’uomo non è in pericolo di vita ed è cosciente. Sarebbe stato colpito all’addome e al braccio sinistro con un oggetto da punta. L'arma, una sorta di coltello a lama stretta, di quelli che si usano in cucina, è stata poi ritrovata e sequestrata dai carabinieri.

La 30enne arrestata dai carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, la convivente belga 30enne lo avrebbe aggredito per motivi ancora da chiarire. L’uomo è rimasto sanguinante nell’androne del palazzo, poi è stato soccorso e portato in ospedale. La 30enne, invece, si è nascosta in casa. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare e della stazione di Gragnano sono riusciti ad entrare nell’abitazione attraverso la finestra e hanno arrestato la donna. Sono in corso indagini per comprendere le motivazioni. La donna è assistita da un interprete perché non parla italiano.