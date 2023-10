Pugnala 20enne alla schiena nella zona dei baretti, 15enne arrestato per tentato omicidio a Napoli L’aggressione in via Monte Rosa a Scampia il 3 settembre scorso. I carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore: ha 15 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugnala un 20enne alla spalla nella zona dei baretti di via Monte Rosa a Scampia, poi fugge via. Arrestato dai carabinieri dopo poco più di un mese per tentato omicidio un 15enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento. L'episodio risale al 3 settembre scorso. Il ragazzo di 20 anni stava passeggiando nella strada della movida della periferia nord di Napoli, poco prima della mezzanotte, quando fu raggiunto da un altra persona che lo ferì gravemente con un' arma da punta e taglio alla spalla sinistra. La vittima fu portata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli e lì ricoverato in osservazione e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda si sono subito aperte le indagini del carabinieri della compagnia Stella, impegnati nella ricostruzione dei fatti.

I carabinieri arrestano 15enne

Oggi, i carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 15enne. Il minorenne è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la notte dello scorso 3 settembre a via Monte Rosa, zona della movida nella periferia partenopea, ai danni di un 20enne ferito da un fendente alla schiena. Le indagini dei carabinieri di Scampia – coordinati dalla Procura minorile – hanno raccolto diversi indizi nei confronti del 15enne indagato, che pare già conoscesse la vittima. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, ma, secondo i militari dell'Arma, "potrebbero essere legate a pregresse discussioni di natura personale".