Napoli, 20enne pugnalato da sconosciuto mentre passeggia di notte: ricoverato al Cardarelli Aggredito in via Monte Rosa a Scampia mentre passeggia. Ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Passeggia di notte a Napoli, ma viene pugnalato da uno sconosciuto. La vittima è un ragazzo di 20 anni. Il giovane si trovava in via Monte Rosa, nel quartiere di Scampia, nell'area nord di Napoli, quando è stato raggiunto da una persona e per motivi non chiari accoltellato e pugnalato. Il ragazzo, che avrebbe dei precedenti, è stato trasportato d'urgenza in ambulanza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli. Qui è ancora ricoverato in osservazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta riservata. Ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri, l'aggressione a Scampia

L'episodio sarebbe accaduto attorno a mezzanotte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Stella, che stanotte sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove, poco prima, trasportato dal personale del 118, era arrivato il 20enne di Scampia ferito.

Il giovane presentava una profonda ferita da arma da punta e taglio alla spalla sinistra e dai primi accertamenti pare che l’aggressione sia avvenuta poco prima, mentre il 20enne passeggiava a via Monte Rosa nel quartiere Scampia. L’autore del gesto sarebbe una persona non meglio descritta e sconosciuta alla vittima. I carabinieri della compagnia Stella sono impegnati nell’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. Il 20enne, trasferito in codice rosso, resta ricoverato in ospedale in osservazione e in prognosi riservata. Non è escluso che i militari dell'Arma possano ricercare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.