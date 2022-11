Provoca un incidente con un ferito grave, poi scappa: pirata della strada denunciato dopo 4 giorni L’uomo, un 42enne, lo scorso 30 ottobre ha travolto con la sua auto un altro veicolo, sul quale viaggiava un 69enne, che si trova ora in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha provocato un incidente stradale, nel quale un uomo è rimasto ferito in maniera grave, ed è poi scappato: soltanto dopo 4 giorni, il pirata della strada è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato. Il grave incidente stradale si è verificato lo scorso 30 ottobre a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: il 42enne – originario di Orta di Atella – era sulla Domiziana, a bordo della sua Nissan Juke, quando ha travolto un'altra vettura, a bordo della quale si trovavano un 69enne e sua moglie, una donna di 72 anni.

Come detto, però, dopo l'incidente il 42enne non si è fermato a prestare i soccorsi necessari, anzi, si è dato alla fuga. L'uomo di 69 anni alla guida dell'altra vettura – originario di Marano, nel Napoletano – invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata.

Il pirata della strada incastrato dal paraurti

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per rintracciare il pirata della strada. Nell'incidente, però, il 42enne ha perduto il paraurti della sua Nissan: il pezzo mancante dell'auto, insieme alle testimonianze dei presenti, ha permesso ai carabinieri di rintracciare il 42enne e di denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria.