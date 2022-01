Prova a baciare una donna davanti al marito, scatta la rissa: 35enne arrestato, era già ricercato È accaduto a Casoria, nella provincia di Napoli: in manette un 35enne originario della Nigeria; i carabinieri hanno scoperto che l’uomo era destinatario di altre ordinanze cautelari.

Immagine di repertorio

Ha molestato una donna per strada, provando a baciarla davanti al marito: un 35enne di origini nigeriane è stato arrestato dai carabinieri a Casoria, nella provincia di Napoli; dopo l'arresto, i militari dell'Arma hanno scoperto che l'uomo era destinatario di diverse ordinanze di custodia cautelare. L'episodio si è verificato in via Ventotene, nella frazione Arpino di Casoria: il 35enne, in stato di ebbrezza, ha avvicinato una donna per strada e ha provato a baciarla. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione del marito, che ha ingaggiato una colluttazione con il molestatore: sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno sedato la rissa e hanno arrestato il 35enne.

Quando l'uomo è stato portato in caserma per procedere alla foto-segnalazione, dalle impronte digitali i militari dell'Arma hanno scoperto che a suo carico vi erano numerose ordinanze cautelari da eseguire. In primo luogo, il 35enne era destinatario di un divieto di dimora nelle province di Bolzano e Roma emesso dal Tribunale di Trento su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento proprio alle province di Roma, Bolzano e Trento. Ancora, sul 35enne pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, per aver violato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto. Al termine delle formalità di rito, per il molestatore 35enne si sono così aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.