Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio comunale della Campania ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha parlato dopo le intimidazioni ricevute: tre proiettili e una lettera anonima indirizzate alla sua persona. In un lungo post su Facebook, la storica rappresentate del M5S a Napoli, ha voluto ringraziare tutti per la solidarietà espressale e ha ribadito la sua ferma volontà di non cedere alle intimidazioni. Ecco cosa ha scritto la vicepresidente del Consiglio comunale della Regione Campania:

Le tantissime attestazioni di solidarietà che sto ricevendo in queste ore infondono in me il coraggio necessario per continuare a battermi a testa alta per la mia terra e per la mia gente, senza arretrare di un millimetro. Anzi, oggi più di ieri so di poter contare sulla fiducia e sul sostegno, non solo a parole, di tante persone, dentro e fuori la mia forza politica, che nell'esprimere la loro vicinanza, mi hanno fatto capire che i sacrifici e l'impegno profusi in questi anni non sono stati vani. Non me ne starò zitta, come qualcuno vorrebbe, e non me ne starò ferma. Continuerò a lavorare, a denunciare, ad alzare la voce se sarà il caso di farlo, ma soprattutto ad ascoltare e a farmi portavoce di ogni richiesta di aiuto. Oggi mi sento più forte, perché so che non sarò mai sola nell'affrontare le battaglie per la nostra terra e per il nostro Paese. Andiamo avanti, a testa alta e con la schiena dritta. C'è un Paese da ricostruire e non possiamo permetterci distrazioni